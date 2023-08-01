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Подоляк: Война скоро переместится на территорию самой России

Подоляк: Война скоро переместится на территорию самой России Развязанная Россией война против Украины вскоре переместится на ее территорию.
В регионе
1 августа 2023 г. 11:57
Подоляк: Война скоро переместится на территорию самой России

Развязанная Россией война против Украины вскоре переместится на ее территорию.

Как передает Report, об этом в соцсетях написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Москва привыкает к полноценной войне, которая, в свою очередь, вскоре окончательно переместится на территорию "авторов войны"... Все, что будет происходить в России, - это объективный исторический процесс. Больше неопознанных беспилотников, больше коллапсов, больше гражданских конфликтов, больше войн...", - отметил он.

Отметим, что Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что украинская сторона пыталась тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити".

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