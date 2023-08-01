Подоляк: Война скоро переместится на территорию самой России

Развязанная Россией война против Украины вскоре переместится на ее территорию.

Развязанная Россией война против Украины вскоре переместится на ее территорию.

Как передает Report, об этом в соцсетях написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Москва привыкает к полноценной войне, которая, в свою очередь, вскоре окончательно переместится на территорию "авторов войны"... Все, что будет происходить в России, - это объективный исторический процесс. Больше неопознанных беспилотников, больше коллапсов, больше гражданских конфликтов, больше войн...", - отметил он.

Отметим, что Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что украинская сторона пыталась тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити".