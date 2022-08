Подоляк: Война должна завершиться освобождением Крыма

Война в Украине должна завершиться освобождением Крыма.

Как передает Report, об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Война против Украины началась в 2014 году с захватом Крыма. Очевидно, она должна закончиться освобождением Крыма и юридическим наказанием инициаторов "спецвойсковой операции", - отметил он.

started war against in 2014 with Crimea seizure. Obviously, it must end with Crimea liberation and legal punishment of “special military operation” initiators, whose names are recorded in RF Security Council protocol dated February 21. Everything else – go round in circles.