Подоляк: В России все только начинается

Бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обязательно завершится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится. В России все только начинается

Бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обязательно завершится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится. В России все только начинается.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Как пишет Подоляк, "контртеррористическая операция" Пригожина на территории России уже привела к: захвату Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа; оценке со стороны ФСБ, Национального антитеррористического центра, Генеральной прокуратуры России.

"Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина) и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", - отмечает Подоляк.