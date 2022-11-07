О нас

Подоляк: Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако есть условие

Подоляк: Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако есть условие Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории.
В регионе
7 ноября 2022 г. 19:35
Подоляк: Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако есть условие

Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала Россия выводит войска из Украины 2. Дальше - все остальное", - отмечает Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Украина конструктивна в своей оценке по переговорам. Глава Кремля Владимир Путин не готов садиться за стол переговоров, в связи с чем договариваться придется уже со следующим президентом России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Podolyak: "Ukrayna Rusiya ilə danışıqlardan imtina etmir, amma bir şərtlə"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi