Подоляк: Украина не имеет отношения к атакам БПЛА на Москву

Украинская сторона не имеет отношения к атакам дронов на Москву.

Украинская сторона не имеет отношения к атакам дронов на Москву.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Он отметил, что "к искусственному интеллекту Украина имеет отношение, но прямого отношения к атакам - нет. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям".

"Все люди, которые считают, что почему-то могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать суверенное государство другое, абсолютно безнаказанно. После 15 месяцев они еще не поняли, что в принципе 2014-го года у них не будет? Никакого там подписания линии разделения", - сказал Подоляк.