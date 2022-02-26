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Подоляк: Украина не будет иметь слабых позиций на переговорах с Россией

Подоляк: Украина не будет иметь слабых позиций на переговорах с Россией Украина на переговорах с Россией будет иметь слабые позиции.
В регионе
26 февраля 2022 г. 10:37
Подоляк: Украина не будет иметь слабых позиций на переговорах с Россией

Украина на переговорах с Россией будет иметь слабые позиции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью украинскому телевидению в субботу утром.

Он сказал, что "позиции будут совсем другие".

"После событий последних двух дней и сегодняшней ночи теперь понятно, кто есть кто", - отметил он.

При этом, отвечая на просьбу спрогнозировать последующие события, Подоляк высказал мнение, что "далее будет нарастать истерика руководства Вооруженных сил России". "Они попробуют нанести как можно больше поражений гражданской инфраструктуре некоторых наших городов. Мирным гражданам. Классическая истерика людей, которые планировали блицкриг, но его не получили", - заявил Подоляк.

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