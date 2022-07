Подоляк: Украина и РФ подпишут отдельные документы по поставкам зерна

Украина ни с Россией, а с Турцией и ООН подписывает договор по зерну.

Как передает Report, об этом помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - отметил он.

Подоляк также написал, что никакого сопровождения российскими кораблями не предусматривается. "Никакого присутствия российской стороны в наших портах. В случае провокаций – немедленный военный ответ", написал он, подчеркнув, что все проверки кораблей будут осуществляться общими группами в случае возникновения такой потребности.

2. No transport escort by Russian ships and no presence of representatives in our ports. In case of provocations, an immediate military response.



3. All inspections of transport ships will be carried out by joint groups in waters in the event of such a need. 2/2