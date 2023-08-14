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Подоляк: Украина даст ответ на осмотр Россией сухогруза

Подоляк: Украина даст ответ на осмотр Россией сухогруза Украинская сторона сделает необходимые выводы и "выберет оптимальный ответ" на досмотр Россией направляющегося в Измаил сухогруза "Сукра Окан".
В регионе
14 августа 2023 г. 10:20
Подоляк: Украина даст ответ на осмотр Россией сухогруза

Украинская сторона сделает необходимые выводы и "выберет оптимальный ответ" на досмотр Россией направляющегося в Измаил сухогруза "Сукра Окан".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" (военные действия против военных и торговых судов враждебного государства) требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества", - написал он в соцсети X.

Отметим, что 13 августа российский корабль остановил сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, для досмотра. Капитан сухогруза проигнорировал требования остановиться. После этого российский корабль открыл предупредительный огонь. Затем на "Сукра Окан" высадилась группа российских военных. Они досмотрели судно. После досмотра сухогруз отправился в украинский порт.

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