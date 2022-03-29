Подоляк: Сейчас продолжаются интенсивные консультации с российской стороной

В Стамбуле продолжаются интенсивные консультации между украинской и российской делегациями по нескольким важным вопросам.

В Стамбуле продолжаются интенсивные консультации между украинской и российской делегациями по нескольким важным вопросам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на промежуточном брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевое - это договор о международные гарантии безопасности для Украины, и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - отметил он.

По словам Подоляка, второй блок вопросов, которые сейчас обсуждают делегации, - это прекращение огня, чтобы можно было решить все гуманитарные проблемы, которые накопились.