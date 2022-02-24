Подоляк: Сейчас бои идут практически по всему периметру границ с Россией

"Сейчас бои идут практически по всему периметру границ с Российской Федерацией, поскольку российские войска наступают на Украину".

"Сейчас бои идут практически по всему периметру границ с Российской Федерацией, поскольку российские войска наступают на Украину".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на брифинге.

"Что касается наших военных, то идут бои практически по всему периметру наших границ", - сказал Подоляк.

При этом он отметил, что ситуация управляемая.

"Должен только предупредить, что могут быть какие-то эксцессы, как у нас это происходит с обстрелами городов, прежде всего аэродромов, военной инфраструктуры и прочее. Эти эксцессы будут продолжаться в течение сегодняшнего дня точно", - сказал Подоляк.