Подоляк: Россия прибегла к новой тактике в войне против Украины

"Россия прибегла к новой жестокой тактике в войне против Украины".

"Россия прибегла к новой жестокой тактике в войне против Украины".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - отметил Подоляк.

Напомним, что вчера две ракеты врага попали в столичную телебашню в районе метро "Дорогожичи".

Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

В результате атаки оккупантов погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.