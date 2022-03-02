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Подоляк: Россия прибегла к новой тактике в войне против Украины

Подоляк: Россия прибегла к новой тактике в войне против Украины "Россия прибегла к новой жестокой тактике в войне против Украины".
В регионе
2 марта 2022 г. 06:48
Подоляк: Россия прибегла к новой тактике в войне против Украины

"Россия прибегла к новой жестокой тактике в войне против Украины".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - отметил Подоляк.

Напомним, что вчера две ракеты врага попали в столичную телебашню в районе метро "Дорогожичи".

Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

В результате атаки оккупантов погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Podolyak: "Rusiya Ukraynaya qarşı yeni qəddar taktikalara əl atıb"

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