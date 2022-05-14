Подоляк: Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира

Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине.

Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине.

Как передает Report, об этом написал в Twitter советник главы Администрации президента Украины Михаил Подоляк.

"Необходимо понимать причины и следствия глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный способ восстановить порядок - это помочь нам добиться победы. Ключом к продовольственной безопасности мира является оружие для Украины",- говорится в публикации.