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Подоляк: Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира

Подоляк: Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине.
В регионе
14 мая 2022 г. 12:05
Подоляк: Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира

Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине.

Как передает Report, об этом написал в Twitter советник главы Администрации президента Украины Михаил Подоляк.

"Необходимо понимать причины и следствия глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный способ восстановить порядок - это помочь нам добиться победы. Ключом к продовольственной безопасности мира является оружие для Украины",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Key to world's food security is weapons for Ukraine - Mykhailo Podolyak 
Версия на азербайджанском языке Prezident Ofisi: "Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyin yeganə yolu Ukraynaya kömək göstərməkdir"

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