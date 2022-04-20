Подоляк: Религиозные и мировые лидеры способны остановить убийства людей в Мариуполе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк относительно ситуации в Мариуполе заявляет, что религиозные и мировые лидеры могут остановить убийства, если договорятся о зеленом коридоре.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк относительно ситуации в Мариуполе заявляет, что религиозные и мировые лидеры могут остановить убийства, если договорятся о зеленом коридоре.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter .

"55-й день войны. Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать.

"Религиозные и мировые лидеры могут это остановить, если договорятся о зеленом коридоре. Иначе кровь будет и на их руках", - сказал он.