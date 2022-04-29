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Подоляк: Переговоры между президентами Зеленским и Путиным сегодня не ко времени

Подоляк: Переговоры между президентами Зеленским и Путиным сегодня не ко времени Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление турецкой стороны о скорой встречи президента Украины Владимира Зеленского и представителя РФ Владимира Путина. Он считает, что такие переговоры сегодня не ко времени.
В регионе
29 апреля 2022 г. 13:51
Подоляк: Переговоры между президентами Зеленским и Путиным сегодня не ко времени

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление турецкой стороны о скорой встречи президента Украины Владимира Зеленского и представителя РФ Владимира Путина. Он считает, что такие переговоры сегодня не ко времени.

Как передает Report, об этом политик рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция... К сожалению, нам нужно немного подождать. Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, вероятно, они будут. Но мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными. У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести – как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить", - отметил Подоляк.

При этом он указал, что документ, над которым работают украинская и российская стороны, должен содержать логику выхода из войны.

"Прекращение огня на всей территории Украины, отвод российских войск с территории Украины, обмен пленными… То есть там должны быть все пункты, как страны выходят из войны. Понятно, что у нас уже не будет какого-то "договора о дружбе и мире". Но нам нужно зафиксировать позиции, которые будут для России красными линиями, что на территорию Украины ни разу эта страна больше зайти не смогла", - подытожил советник главы ОПУ.

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