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Подоляк о "взрывной ночи" в Иране: Война выставляет жесткие счета убийцам

Подоляк о "взрывной ночи" в Иране: Война выставляет жесткие счета убийцам В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.
В регионе
29 января 2023 г. 15:35
Подоляк о взрывной ночи в Иране: Война выставляет жесткие счета убийцам

В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.

Об этом передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", - пишет Подоляк.

Советник главы Офиса президента напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия прибегла к бесконечной мобилизации, установлению ПРО в Москве, рытью окопов и подготовке бомбоубежищ.

Между тем, после помощи Кремлю Иран столкнулся с "взрывной ночкой".

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - пишет Подоляк.

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Версия на азербайджанском языке Podolyak İrandakı partlayışlardan danışıb: “Müharibə qatillər üçün ağır qanunlar qoyur”

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