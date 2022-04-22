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Подоляк о поставках оружия Украине

Подоляк о поставках оружия Украине Украина, чтобы противостоять Российской Федерации, нуждается в еще большем количестве вооружения. Однако, доставить его необходимо как можно скорее.
В регионе
22 апреля 2022 г. 22:13
Подоляк о поставках оружия Украине

Украина, чтобы противостоять Российской Федерации, нуждается в еще большем количестве вооружения. Однако, доставить его необходимо как можно скорее.

Как передает Report, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Больше всего Украина сейчас нуждается в тяжелом вооружении. Между тем наши партнеры, вместо того, чтобы привыкнуть к новому ритму в мире, продолжают растягивать процесс поставок. Нашим партнерам очень сложно привыкнуть к новому ритму жизни. Что надо не завтра, не послезавтра, не через месяц, не после того, как обговорим все, а нужно сегодня и много. К сожалению, того количества и того времени, за которое это количество должно быть, не хватает. Нам нужно, чтобы этого количества было немножко больше, особенно тяжелой артиллерии, и она была как можно быстрее", - отметил Подоляк.

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