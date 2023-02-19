Подоляк назвал территории, по которым Украина наносит удары

Украина не наносит удары по России, Украина наносит удары по российским оккупационным войскам на оккупированных территориях, включая и Донбасс, и Крым, и всю территорию в рамках международно признанных границ 1991 года.

Украина не наносит удары по России, Украина наносит удары по российским оккупационным войскам на оккупированных территориях, включая и Донбасс, и Крым, и всю территорию в рамках международно признанных границ 1991 года.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Здесь мы имеем абсолютно законное право уничтожать все, что угрожает нашей территориальной целостности. И мировое сообщество, и все демократические страны, и 51 статья устава ООН, и международное право четко трактуют, что Украина юридически безукоризненно ведет себя в этой войне. Что касается ударов по российской территории - было сказано иначе. По мере того как Россия будет проигрывать войну и отступать к международно признанным границам Российской Федерации 1991 года, в России будут нарастать внутренние конфликты и внутренние эксцессы", - отметил он.

По словам представителя Офиса украинского президента, такие эксцессы могут привести к конфликтам военного плана уже на территории России:

"Это могут быть и социальные бунты, связанные с недовольством населения политической элитой, и внутриэлитный конфликт, который будет проявляться во взрывах, подрывах, ударах по различным местам. Это не связано с Украиной, это связано с резким разрушением государственной системы управления в самой России, с резким ослаблением силовых вертикалей, с резким нарастанием количества проявления протестных настроений. Это не политические протесты, это социальные, экономические протесты, это конфликтные протесты по всей территории России", - подчеркнул М.Подоляк.