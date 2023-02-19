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Подоляк назвал территории, по которым Украина наносит удары

Подоляк назвал территории, по которым Украина наносит удары Украина не наносит удары по России, Украина наносит удары по российским оккупационным войскам на оккупированных территориях, включая и Донбасс, и Крым, и всю территорию в рамках международно признанных границ 1991 года.
В регионе
19 февраля 2023 г. 11:28
Подоляк назвал территории, по которым Украина наносит удары

Украина не наносит удары по России, Украина наносит удары по российским оккупационным войскам на оккупированных территориях, включая и Донбасс, и Крым, и всю территорию в рамках международно признанных границ 1991 года.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Здесь мы имеем абсолютно законное право уничтожать все, что угрожает нашей территориальной целостности. И мировое сообщество, и все демократические страны, и 51 статья устава ООН, и международное право четко трактуют, что Украина юридически безукоризненно ведет себя в этой войне. Что касается ударов по российской территории - было сказано иначе. По мере того как Россия будет проигрывать войну и отступать к международно признанным границам Российской Федерации 1991 года, в России будут нарастать внутренние конфликты и внутренние эксцессы", - отметил он.

По словам представителя Офиса украинского президента, такие эксцессы могут привести к конфликтам военного плана уже на территории России:

"Это могут быть и социальные бунты, связанные с недовольством населения политической элитой, и внутриэлитный конфликт, который будет проявляться во взрывах, подрывах, ударах по различным местам. Это не связано с Украиной, это связано с резким разрушением государственной системы управления в самой России, с резким ослаблением силовых вертикалей, с резким нарастанием количества проявления протестных настроений. Это не политические протесты, это социальные, экономические протесты, это конфликтные протесты по всей территории России", - подчеркнул М.Подоляк.

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Версия на азербайджанском языке Podolyak Ukraynanın hansı ərazilərə zərbə endirdiyini açıqlayıb

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