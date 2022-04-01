Подоляк: Начался новый этап переговоров Украины и РФ

Переговоры между делегациями Украины и России начались в онлайн-формате.

Переговоры между делегациями Украины и России начались в онлайн-формате.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, стороны об этом официально заявили.

"Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", - заявил Подоляк.

Между тем, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что позиции российской стороны по Крыму и Донбассу - неизменны.

С российской стороны в переговорах участвуют, в том числе, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, с украинской стороны - глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

13.06

Россия и Украина в пятницу продолжат переговоры в формате видеоконференцсвязи.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник с российской стороны.

29 марта в Стамбуле состоялся первый за более чем три недели очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Российская сторона оценила итоги этого раунда как "позитивное движение вперед".