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Подоляк : Мирные переговоры с Россией могут продлиться несколько недель

Подоляк : Мирные переговоры с Россией могут продлиться несколько недель Украинская сторона считает, что мирные переговоры с Россией, с которой, в том числе, обсуждается прекращение огня и вывод российских войск, могут продлиться еще несколько недель.
В регионе
19 марта 2022 г. 13:39
Подоляк : Мирные переговоры с Россией могут продлиться несколько недель

Украинская сторона считает, что мирные переговоры с Россией, с которой, в том числе, обсуждается прекращение огня и вывод российских войск, могут продлиться еще несколько недель.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мирные переговоры с Россией могут продолжаться по меньшей мере несколько недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала "адекватнее", – сказал Подоляк. По его словам, среди рассматриваемых вопросов - прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности.

Также Подоляк отметил, что Россия ведет войну по "афганскому сценарию", то есть использует тактику "окружения крупных городов и их бомбардировку крылатыми ракетами и авиабомбами".

Ранее сообщалось, что позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца, защищая свои интересы.

Президент Владимир Зеленский уверял, что его приоритеты на переговорах абсолютно понятны – это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для Украины и ее реальная защита.

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Версия на английском языке Podolyak: Peace talks with Russia could last for weeks

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