Подоляк: Контрнаступление ВСУ - это не вопрос недели или месяц

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не стоит рассматривать как большую решающую битву, это вопрос не одного месяца, и речь идет о цепочке событий, которые должны произойти.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не стоит рассматривать как большую решающую битву, это вопрос не одного месяца, и речь идет о цепочке событий, которые должны произойти.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, - это ряд мер", - сказал советник.

По его словам, главной задачей контрнаступления является "обнуление остатков морально-волевого духа российских граждан. Этот процесс уже стартовал, и россияне начали понимать, что к власти привели людей, которые наделали проблем".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ вышли на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению.