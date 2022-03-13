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Подоляк: Израиль и Турция могут помочь в организации встречи Зеленского с Путиным

Подоляк: Израиль и Турция могут помочь в организации встречи Зеленского с Путиным Украинские власти поддерживают контакты с Израилем и Турцией с тем, чтобы они выступили посредниками для организации возможных переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
13 марта 2022 г. 16:15
Подоляк: Израиль и Турция могут помочь в организации встречи Зеленского с Путиным

Украинские власти поддерживают контакты с Израилем и Турцией с тем, чтобы они выступили посредниками для организации возможных переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, с таким утверждением выступил по телеканалу "Украина-24" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сейчас с помощью наших партнеров, наших посредников, которые хотят выполнять какую-то посредническую миссию, это может быть Израиль, это может быть Турция и так далее, мы ищем место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения гарантий безопасности и, главное, - нарабатываем пакет договоренностей, который будет учитывать позиции Украины", - заявил Подоляк.

"Когда это будет наработано, согласовано заранее, тогда президенты смогут встретиться и отработать окончательные положения мирного договора", - утверждает Подоляк. "Я думаю, это произойдет, что не так долго нам до этого придется идти", - отметил Подоляк. "Я не готов сказать, что это будет в ближайшее время, день, два, три, это займет еще какое-то время. Но будем стараться, чтобы это было как можно скорее", - утверждает советник президента Украины.

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Версия на английском языке Podolyak: Israel, Turkey might arrange Zelensky-Putin meeting
Версия на азербайджанском языке Podolyak: "İsrail və Türkiyə Zelenskinin Putinlə görüşünü təşkil edə bilər"

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