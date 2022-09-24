Подоляк: Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации

Иран предоставил технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты.

Иран предоставил технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Иран решил поддержать убийство украинцев, предоставив технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул он, добавив, что "Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации".

Отметим, что вчера в Украине было уничтожено 6 беспилотников иранского производства. После этого Украина выслала иранского посла из страны.