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Подоляк: Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации

Подоляк: Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации Иран предоставил технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты.
В регионе
24 сентября 2022 г. 13:36
Подоляк: Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации

Иран предоставил технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Иран решил поддержать убийство украинцев, предоставив технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул он, добавив, что "Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации".

Отметим, что вчера в Украине было уничтожено 6 беспилотников иранского производства. После этого Украина выслала иранского посла из страны.

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Версия на английском языке Ukrainian Presidential office: ‘Iran’s elite still has not realized how to rise from the bottom of civilization’
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi: “İran hələ də sivilizasiyaya necə yüksələcəyini anlamayıb”

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