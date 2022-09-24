Подоляк: Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации

Иран предоставил технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты.
Как сообщает Report, об этом написал в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Иран решил поддержать убийство украинцев, предоставив технологически отсталой России современные беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул он, добавив, что "Иран до сих пор не придумал, как достичь нынешнего уровня цивилизации".
Отметим, что вчера в Украине было уничтожено 6 беспилотников иранского производства. После этого Украина выслала иранского посла из страны.