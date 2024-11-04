Подоляк: Для переговоров с Россией в первую очередь необходимо определить правила их проведения

Украина считает, что для переговоров с Россией в первую очередь необходимо правила проведения этих переговоров.

Украина считает, что для переговоров с Россией в первую очередь необходимо определить правила проведения этих переговоров.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Россия заявляет о готовности к переговорам, но в ультимативной форме требует большую часть территорий и отказа от субъективного права на осуществление внешней и внутренней политики.

Подоляк считает, что для реальных переговоров необходимо нанести больше ударов по линии фронта, территории России, военным объектам, логистической инфраструктуре, соответственно, перенести войну на территорию РФ.

"Санкции против этой страны должны быть более жесткими, европейские компании должны уйти с российского рынка, страны, позволяющие официальной Москве обходить санкции, в том числе страны бывшего СССР, должны подвергнуться определенным санкциям", - сказал он.