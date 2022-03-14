Подоляк: Четвертый раунд переговоров проходит напряженно

Четвертый раунд переговоров между украинской и российской делегациями о прекращении войны проходит в напряженной обстановке.

Четвертый раунд переговоров между украинской и российской делегациями о прекращении войны проходит в напряженной обстановке.

Как передает Report, об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Стороны активно высказывают свои позиции. Связь держится, но тяжело. Причина разлада — слишком разные политические системы. Украина - это свободный диалог внутри общества и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал Подоляк.

Напомним, в 10: 30 начался 4-й раунд российско-украинских переговоров в видеоформате.

Подоляк отмечал, что среди обсуждаемых вопросов - мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.

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Россия и Украина сегодня проведут четвертый раунд переговоров.

Как передает Report, об этом написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, предметом переговоров станут вопросы, касающиеся прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантиях безопасности.

"Трудный разговор. РФ хоть и отдает себе отчет в всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами", - подчеркнул он.