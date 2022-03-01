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Подоляк: Цель РФ понятна – массовая паника, разрушение инфраструктуры

Подоляк: Цель РФ понятна – массовая паника, разрушение инфраструктуры Целями России во время ее вторжения в Украину являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.
В регионе
1 марта 2022 г. 12:56
Подоляк: Цель РФ понятна – массовая паника, разрушение инфраструктуры

Целями России во время ее вторжения в Украину являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

Как передает Report, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры", - написал Подоляк в Twitter во вторник.

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Версия на английском языке Adviser to chief of Ukrainian presidential administration of staff on Russia’s objective
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Rusiyanın məqsədini açıqlayıb

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