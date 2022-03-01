Подоляк: Цель РФ понятна – массовая паника, разрушение инфраструктуры

Целями России во время ее вторжения в Украину являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.
Как передает Report, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры", - написал Подоляк в Twitter во вторник.