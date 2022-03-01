Подоляк: Цель РФ понятна – массовая паника, разрушение инфраструктуры

Подоляк: Цель РФ понятна – массовая паника, разрушение инфраструктуры

Целями России во время ее вторжения в Украину являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

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Целями России во время ее вторжения в Украину являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры. Как передает Report, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры", - написал Подоляк в Twitter во вторник. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Adviser to chief of Ukrainian presidential administration of staff on Russia’s objective