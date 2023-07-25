Подлежащим призыву будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре

Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из России со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток.

Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из России со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, который изначально позволял гражданам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". По действующим в настоящее время нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону. Новые нормы уточняют, что выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре.

Отметим, что вчера комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым призывать на срочную службу с 1 января 2024 года будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.