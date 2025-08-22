О нас

Подача российского газа в Армению будет прекращена

Подача российского газа в Армению будет прекращена Подача газа в Армению будет временно прекращена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии.
В регионе
22 августа 2025 г. 09:48
Подача российского газа в Армению будет прекращена

Подача российского газа в Армению будет временно прекращена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в компании "Газпром Армения".

"Работы будут проводиться на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост-Севкар-Берд", в связи с чем с 06:00 часов 22 августа поставки будут прекращены на сутки", - сообщили в компании.

Газоснабжение потребителей будет обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39
Центр управления движением судов выдал штормовое предупреждение
Центр управления движением судов выдал штормовое предупреждение
20 августа 2025 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi