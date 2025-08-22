Подача российского газа в Армению будет прекращена

Подача газа в Армению будет временно прекращена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии.

Подача российского газа в Армению будет временно прекращена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в компании "Газпром Армения".

"Работы будут проводиться на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост-Севкар-Берд", в связи с чем с 06:00 часов 22 августа поставки будут прекращены на сутки", - сообщили в компании.

Газоснабжение потребителей будет обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.