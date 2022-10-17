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Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена

Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье". Как передаtт Report, со ссылкой на "Интерфакс, об этом сообщает ЗАО
В регионе
17 октября 2022 г. 22:13
Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена

Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".

Как передает Report, со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает ЗАО "Газпром Армения".

"В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" с 18 по 19 октября будет приостановлена поставка природного газа в Армению", - говорится в заявлении пресс-службы.

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