Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена

Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье". Как передаtт Report, со ссылкой на "Интерфакс, об этом сообщает ЗАО

Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".



Как передает Report, со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает ЗАО "Газпром Армения".

"В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" с 18 по 19 октября будет приостановлена поставка природного газа в Армению", - говорится в заявлении пресс-службы.