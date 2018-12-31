Под завалами в Магнитогорске могут находиться до 40 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Под завалами на месте взрыва газа в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Пока обнаружены четыре человека погибших, извлечены пять человек пострадавших, предположительно под завалами находятся от 36 до 40 человек», — сказал Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии.

По его словам, у дома работает достаточное количество сил и средств спасателей.

11:15***

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Штаб возглавил губернатор", - написал он в своем канале в Telegram.

В городе проживает более 415 тыс. человек.

Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме, в результате чего обрушился подъезд. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. По последним данным, погибли три человека, судьба еще 79 человек остается неизвестной.

*** 08:28

В России в одной из многоэтажек города Магнитогорск произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП обрушился подъезд здания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате взрыва погибли два человека, удалось вытащить 10 человек.

"Спасатели извлекли из-под завалов 10 человек, все живые. Еще два человека погибли", - сказал представитель МЧС. В ведомстве добавили, что из-под завалов извлекли одного ребенка, его вместе с остальными направили в медицинские учреждения на осмотр.

"Ведется разбор завалов. Под завалами могут находиться люди. Точное число пострадавших устанавливается", - уточнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что спасатели эвакуируют жильцов соседних подъездов пострадавшего дома.

"На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов. Произведен сбор подвижного пункта управления, аэромобильной группировки, оперативного штаба Главного управления МЧС России по Челябинской области", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин получил необходимую информацию и поручил главам МЧС и Минздрава оказать помощь в ликвидации последствий трагедии.