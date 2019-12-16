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Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами

Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами
Рейсовый автобус с 40 пассажирами, следовавший из Дагестана в Москву, загорелся на трассе под Волгоградом

Рейсовый автобус с 40 пассажирами, следовавший из Дагестана в Москву, загорелся на трассе под Волгоградом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня (12:00 по Баку) в полицию поступило сообщение о возгорании автобуса на 911 километре трассы Москва-Волгоград в Иловлинском районе Волгоградской области.

"Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Дагестан – Москва. Пассажиры, порядка 40 человек, были эвакуированы", - сообщили в ГУ МВД.

По информации ведомства, этот автобус проходил техосмотр 12 декабря, нарушений не было выявлено.

Пострадавших нет, пассажиры ждут резервный транспорт.

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