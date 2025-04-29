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Под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших

Под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших Неподалеку от варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена произошли две серьезные аварии. В одной из них перевернулся автобус, в котором находились украинцы.
В регионе
29 апреля 2025 г. 11:18
Под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших

Неподалеку от варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена произошли две серьезные аварии. В одной из них перевернулся автобус, в котором находились украинцы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Всего в больницу попали 16 человек, среди которых есть ребенок. На данный момент известно о двух тяжелораненых.

ДТП произошло на скоростной автомагистрали S2.

Как пишет издание, сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся.

Вторая авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады "Давиди". В результате нее ранения получили оба водителя.

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Версия на азербайджанском языке Varşava yaxınlığında ukraynalıları daşıyan avtobus aşıb, çoxlu sayda yaralı var

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