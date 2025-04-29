Под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших

Неподалеку от варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена произошли две серьезные аварии. В одной из них перевернулся автобус, в котором находились украинцы.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Всего в больницу попали 16 человек, среди которых есть ребенок. На данный момент известно о двух тяжелораненых.
ДТП произошло на скоростной автомагистрали S2.
Как пишет издание, сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся.
Вторая авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады "Давиди". В результате нее ранения получили оба водителя.