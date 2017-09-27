Под украинской Винницей загорелся склад боеприпасов - ВИДЕО

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На Украине сообщают о взрывах на военном складе под украинской Винницей.

Как передает Report, правоохранительные органы в настоящий момент проводят эвакуацию людей.

«Полиция обеспечивает охрану общественного порядка в городе Калиновка, где слышны взрывы. Правоохранители и сотрудники Национальной гвардии перекрыли проезд в населённый пункт и занимаются эвакуацией местных жителей», — отмечается на странице ГУ полиции Винницкой области в Facebook.