Под Тулой с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Тульской области с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда.

Как передает Report, об этом сообщил представитель ГУМЧС по региону.

«Сошло с рельсов 24 вагона, информация по пострадавшим уточняется», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечается, ЧП произошло на перегоне Малая Андреевка — Турдей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошёл сход с рельсов вагонов с углём.