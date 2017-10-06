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    Под Тулой с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда

    ЧП произошло на перегоне Малая Андреевка — Турдей

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Тульской области с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель ГУМЧС по региону.

    «Сошло с рельсов 24 вагона, информация по пострадавшим уточняется», — приводит его слова РИА Новости.

    Как отмечается, ЧП произошло на перегоне Малая Андреевка — Турдей.

    Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошёл сход с рельсов вагонов с углём.

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