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    Под Саратовом столкнулись "Камаз" и микроавтобус: пятеро погибших

    Все погибшие граждане Таджикистана

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Накануне вечером на 558-м км трассы Саратов - Нижний Новгород столкнулись микроавтобус и автомобиль "КамАЗ". Как сообщает Report, в микроавтобусе находились граждане Таджикистана, четверо из них погибли на месте. 

    Позже еще один гражданин Таджикистана скончался в больнице, сообщает ТАСС. 

    По словам главного врача Петровской районной больницы Дмитрия Вагаева еще трое тяжело раненых находятся в отделении реанимации, двое в травматологии.

    По предварительным данным, "Камаз" не уступил дорогу микроавтобусу, который имел преимущество.

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