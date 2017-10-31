Под Саратовом столкнулись "Камаз" и микроавтобус: пятеро погибших

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Накануне вечером на 558-м км трассы Саратов - Нижний Новгород столкнулись микроавтобус и автомобиль "КамАЗ". Как сообщает Report, в микроавтобусе находились граждане Таджикистана, четверо из них погибли на месте.

Позже еще один гражданин Таджикистана скончался в больнице, сообщает ТАСС.

По словам главного врача Петровской районной больницы Дмитрия Вагаева еще трое тяжело раненых находятся в отделении реанимации, двое в травматологии.

По предварительным данным, "Камаз" не уступил дорогу микроавтобусу, который имел преимущество.