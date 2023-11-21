О нас

Под рестораном на западе Москвы нашли останки более 10 человек

Под рестораном на западе Москвы нашли останки более 10 человек Скелетированные останки более 10 человек найдены во время земляных работ в 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы.
В регионе
21 ноября 2023 г. 13:56
Под рестораном на западе Москвы нашли останки более 10 человек

Скелетированные останки более 10 человек найдены во время земляных работ в 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Накануне во время земляных работ и демонтажа подземных конструкций в 1-м Сетуньском проезде, на месте, где ранее располагался ресторан, обнаружены останки более 10 человек", - сказал собеседник агентства.

По информации столичной прокуратуры, останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 м. "По предварительным данным, давность смерти около 20-30 лет", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Следователи проводят проверку. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Remains of over 10 people found under restaurant in west of Moscow

Самое читаемое

На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi