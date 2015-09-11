Состоялось заседание Совета старейшин Туркменистана под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза", под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Совета старейшин Туркменистана.

Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Азербайджане, Г.Бердымухамедов на заседании обозначил экономические перспективы страны.

"В следующем году в соответствии с масштабной инвестиционной программой намечено приступить к строительству свыше 220 объектов общей стоимостью около 18 млрд. долларов", - заявил президент Туркменистана.

В числе этих объектов глава государства назвал и газопровод "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия", предназначенный для экспорта в зарубежные страны 33 млрд. куб. м. газа.

Выступая перед собравшимися Г.Бердымахуммедов также обозначил приоритетные направления государственной внешней и внутренней политики, сформулировал конкретные задачи на 2016 год, а также заострил внимание на ряде основных положений проекта новой редакции Основного Закона страны.

На мероприятии участвовали послы Туркменистана в зарубежных государствах и главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий.