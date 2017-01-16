Под обломками самолета близ Бишкека найдено 11 выживших

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На месте крушения самолета близ Бишкека найдены 11 пострадавших. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявила консультант министерства здравоохранения республики Елена Баялинова.

Поиски людей на месте происшествия продолжаются.

Ранее глава МЧС сообщал, что в результате авиакатастрофы погибли 37 человек, четыре из которых члены экипажа. Баялинова уточнила, что официально подтвержден 31 факт смерти. Найдено 9 фрагментов человеческих тел.

На месте происшествия работает 14 бригад скорой помощи. Поиски людей продолжаются.

Грузовой лайнер Boeing-747 разбился сегодня утром в селе Дача-Суу близ Бишкека. Самолет летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Причины крушения выясняются.

Официальное название села Дача-Суу — дачно-садовое товарищество "Аэрофлот".

Оно расположено на территории Ново-Павловского айыл окмоту Сокулукского района, с западной стороны аэропорта "Манас".

Дачно-садовое товарищество "Аэрофлот" было организовано в 1986 году. Сейчас там постоянно проживают 265 семей.