В России обрушилось жилое здание

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Под обломками дома, обрушившегося в Перми, могут находиться четыре человека.

Как отмечает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В данный момент рассматривается ряд возможных причин случившегося. Всего в доме на момент случившегося находилось 60 человек.

Обрушение затронуло с 5-го по 2-й этажи. Производится эвакуация жителей дома.

В данный момент на месте происшествия работают 38 единиц техники и 168 человек.