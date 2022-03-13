Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, погибли 9 человек, десятки раненых

В результате российского авиаудара под Львовом по Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) погибли девять героев.

В результате российского авиаудара под Львовом по Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) погибли девять человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в результате атаки пострадали 57 человек, рассказал во время пресс-конференции глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По предварительным данным, Львовщину противник обстрелял с российской территории.

"Сегодня Львовская область подверглась удару, который был осуществлен ракетами, предварительно, самолетами из Саратова - из России поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию", - сказал чиновник.

Козицкий добавил, что, по предварительным сведениям, было выпущено более 30 ракет.

"Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество было сбито. Под удар попал Яворовский полигон, на данный момент 57 человек травмированы, находятся в больницах, девять героев погибли. На данный момент осуществляется тушение пожара", - заявил он.