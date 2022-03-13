О нас
Аудио новости

Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, погибли 9 человек, десятки раненых

Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, погибли 9 человек, десятки раненых В результате российского авиаудара под Львовом по Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) погибли девять героев.
В регионе
13 марта 2022 г. 12:51
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, погибли 9 человек, десятки раненых

В результате российского авиаудара под Львовом по Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) погибли девять человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в результате атаки пострадали 57 человек, рассказал во время пресс-конференции глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По предварительным данным, Львовщину противник обстрелял с российской территории.

"Сегодня Львовская область подверглась удару, который был осуществлен ракетами, предварительно, самолетами из Саратова - из России поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию", - сказал чиновник.

Козицкий добавил, что, по предварительным сведениям, было выпущено более 30 ракет.

"Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество было сбито. Под удар попал Яворовский полигон, на данный момент 57 человек травмированы, находятся в больницах, девять героев погибли. На данный момент осуществляется тушение пожара", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Украинско-российские переговоры состоятся после того, как будут разработаны юридические форматы
Украинско-российские переговоры состоятся после того, как будут разработаны юридические форматы
13 марта 2022 г. 12:06
Турецкие авиалинии отменили 279 рейсов
"Турецкие авиалинии" отменили 279 рейсов
13 марта 2022 г. 11:47
Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 422 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 422 тыс.
13 марта 2022 г. 11:34
В Украине расследуют более 1,7 тысячи дел о военных преступлениях России
В Украине расследуют более 1,7 тысячи дел о военных преступлениях России
13 марта 2022 г. 11:25
Зеленский: Есть сигналы из России, что война закончится
Зеленский: Есть сигналы из России, что война закончится
13 марта 2022 г. 09:42
В Турции начался новый этап антитеррористической операции Eren
В Турции начался новый этап антитеррористической операции Eren
13 марта 2022 г. 06:33
Зеленский: Россия нацелена не только против Украины, но и других европейских держав
Зеленский: Россия нацелена не только против Украины, но и других европейских держав
13 марта 2022 г. 05:47
Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Киев
Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Киев
13 марта 2022 г. 05:23
ООН: Число беженцев из Украины приблизилось к 2,6 млн
ООН: Число беженцев из Украины приблизилось к 2,6 млн
13 марта 2022 г. 01:37
Глава Миссии наблюдателей от СНГ отметил высокую гражданскую ответственность избирателей Туркменистана
Глава Миссии наблюдателей от СНГ отметил высокую гражданскую ответственность избирателей Туркменистана
13 марта 2022 г. 00:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi