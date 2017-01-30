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    Под лавиной в провинции Западный Азербайджан погибло четыре человека

    Cход лавины произошёл неподалёку от одной из деревень округа Сердешт

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате схода снежной лавины на северо-западе Ирана погибло по меньшей мере четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

    По информации, сход лавины произошёл в иранской провинции Западный Азербайджан неподалёку от одной из деревень округа Сердешт.

    В общей сложности под лавиной оказалось 16 человек. Троим из тех, кого удалось спасти, помощь была оказана на месте, ещё шестеро госпитализированы.

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