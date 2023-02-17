Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибли пять человек

Пять человек погибли в результате пожара в деревянном двухквартирном доме под Иркутском.

Пять человек погибли в результате пожара в деревянном двухквартирном доме под Иркутском.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Иркутский район, село Мамоны. В 05:09 (01:09 - бакинское время) поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме. В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины)", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных расчетов горела одна из квартир, из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 48 кв. м. Причина возгорания устанавливается.