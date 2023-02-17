О нас

Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибли пять человек

Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибли пять человек Пять человек погибли в результате пожара в деревянном двухквартирном доме под Иркутском.
В регионе
17 февраля 2023 г. 04:14
Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибли пять человек

Пять человек погибли в результате пожара в деревянном двухквартирном доме под Иркутском.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Иркутский район, село Мамоны. В 05:09 (01:09 - бакинское время) поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме. В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины)", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных расчетов горела одна из квартир, из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 48 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İrkutskda yanğında 5 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
16 февраля 2023 г. 12:19
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
15 февраля 2023 г. 19:16
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
15 февраля 2023 г. 15:46
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
15 февраля 2023 г. 13:09
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi