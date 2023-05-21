Под Бахмутом ВСУ продвинулась вперед

Под Бахмутом бойцы третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вперед и разбили подразделения 72-й бригады россиян, ликвидировав значительное количество оккупантов и вражеской техники.

Под Бахмутом бойцы третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вперед и разбили подразделения 72-й бригады россиян, ликвидировав значительное количество оккупантов и вражеской техники.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу 3-й ОШБр, украинские военные зачистили от врага территорию длиной 1 730 метров и 700 метров вглубь.

"При попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение боев 20 мая удалось ликвидировать 23 оккупантов и ранить более 40. Также уничтожена и вражеская техника, в частности танки.

"Задание выполнено бойцами 2-го штурмового батальона. Уверенно двигаемся вперед, успешно отражая атаки противника", - отметили в бригаде.