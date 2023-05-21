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Под Бахмутом ВСУ продвинулась вперед

Под Бахмутом ВСУ продвинулась вперед Под Бахмутом бойцы третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вперед и разбили подразделения 72-й бригады россиян, ликвидировав значительное количество оккупантов и вражеской техники.
В регионе
21 мая 2023 г. 17:19
Под Бахмутом ВСУ продвинулась вперед

Под Бахмутом бойцы третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вперед и разбили подразделения 72-й бригады россиян, ликвидировав значительное количество оккупантов и вражеской техники.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу 3-й ОШБр, украинские военные зачистили от врага территорию длиной 1 730 метров и 700 метров вглубь.

"При попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение боев 20 мая удалось ликвидировать 23 оккупантов и ранить более 40. Также уничтожена и вражеская техника, в частности танки.

"Задание выполнено бойцами 2-го штурмового батальона. Уверенно двигаемся вперед, успешно отражая атаки противника", - отметили в бригаде.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Baxmut ətrafında bəzi əraziləri işğalçılardan təmizlədiyini açıqlayıblar

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