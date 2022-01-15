Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана

Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно освободилось и продолжило движение к месту назначения.

Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно освободилось и продолжило движение к месту назначения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

Судно, следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в четверг вечером. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях.

"В 08.40 субботы судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань", - сказал представитель ведомства.