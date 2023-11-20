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Под Астраханью произошло столкновение двух сухогрузов

Под Астраханью произошло столкновение двух сухогрузов Столкновение двух сухогрузов произошло в Черноярском районе Астраханской области, один из сухогрузов поврежден, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
В регионе
20 ноября 2023 г. 14:42
Под Астраханью произошло столкновение двух сухогрузов

Столкновение двух сухогрузов произошло в Черноярском районе Астраханской области, один из сухогрузов поврежден, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"20 ноября в 08:22 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области от диспетчера города Волгограда поступило сообщение, что в Черноярском районе Каменный Яр произошло столкновение двух сухогрузов "Омский-103" (имеется повреждение судна выше ватерлинии) и сухогруза РТ-444", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, судовой ход не нарушен, водотечность корпуса и разлив нефтепродуктов отсутствуют. .

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