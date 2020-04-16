В Украине почти 800 медиков заразились коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что у 788 медиков выявлен коронавирус. Больше всего случаев в Черновицкой области, где заболевших медработников 126. По словам министра, почти каждый пятый заражённый коронавирусом в Украине — медик.

Ранее стало известно, что в Украине за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заразившихся составило 4 161.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.