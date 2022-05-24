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Почти 82% украинцев не желают пойти на территориальные уступки

Почти 82% украинцев не желают пойти на территориальные уступки 82% украинцев не готовы пожертвовать некоторыми территориями Украины ради достижения мира.
В регионе
24 мая 2022 г. 14:06
Почти 82% украинцев не желают пойти на территориальные уступки

82% украинцев не готовы пожертвовать некоторыми территориями Украины ради достижения мира.

Как передает Report со ссылкой на издание "Украинская правда", такие результаты дал опрос Киевского международного института социологии.

Опрос охватил 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

"Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Только 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий".

Социологи отмечают, что люди настроены против любых территориальных уступок во всех регионах Украины. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, против уступок выступают 68% опрошенных (готовы на уступки – только 19%). На Юге – 83% против уступок (готовы – только 9%).

Среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%).

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