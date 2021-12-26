О нас
Report Georgia
Аудио новости

Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года

Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство за 11 месяцев текущего года, составило 667 тыс 939, что почти на 105 тыс больше аналогичного периода прошлого года.
В регионе
26 декабря 2021 г. 05:58
Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство за 11 месяцев текущего года, составило 667 тыс 939, что почти на 105 тыс больше аналогичного периода прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сводки МВД по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.

"За январь - ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, - 667 939", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 563 342.

По данным МВД, также увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. Так, если за 11 месяцев 2020 года их было 8 983 944 человека, то в текущем - 11 895 887. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран. "За январь - ноябрь 2021 года оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства - 183 157", - отмечается в сводке. При этом за аналогичный период 2020 год данный показатель составлял более 206 тыс.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlin əvvəlindən 670 minə yaxın əcnəbi Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
24 декабря 2021 г. 16:19
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
24 декабря 2021 г. 16:12
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 15:35
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
24 декабря 2021 г. 09:10
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
23 декабря 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi