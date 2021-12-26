Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство за 11 месяцев текущего года, составило 667 тыс 939, что почти на 105 тыс больше аналогичного периода прошлого года.

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство за 11 месяцев текущего года, составило 667 тыс 939, что почти на 105 тыс больше аналогичного периода прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сводки МВД по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.

"За январь - ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, - 667 939", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 563 342.

По данным МВД, также увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. Так, если за 11 месяцев 2020 года их было 8 983 944 человека, то в текущем - 11 895 887. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран. "За январь - ноябрь 2021 года оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства - 183 157", - отмечается в сводке. При этом за аналогичный период 2020 год данный показатель составлял более 206 тыс.