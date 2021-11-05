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Почти 60 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Ереване

Почти 60 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Ереване Около 60 человек госпитализированы в Ереване с симптомами пищевого отравления после посещения пунктов общепита.
В регионе
5 ноября 2021 г. 23:49
Почти 60 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Ереване

Около 60 человек госпитализированы в Ереване с симптомами пищевого отравления после посещения пунктов общепита.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Минздрав Армении.

"Число отравившихся в пунктах пиццерии "Ташир пицца" и госпитализированных граждан достигло 57", - сообщает Минздрав.

Они госпитализированы в различные медцентры Еревана, с процессом лечения на местах ознакомилась министр здравоохранения Армении.

Отмечается, что все отравившиеся посещали точки общепита "Ташир пицца", расположенные на Северном проспекте и на улице Ханджяна в центре Еревана.

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