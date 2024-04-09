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Почти 500 легковушек и более 2,4 тыс. фур стоят на границе Беларуси с ЕС

Почти 500 легковушек и более 2,4 тыс. фур стоят на границе Беларуси с ЕС Более 430 легковых автомобилей и 2 420 фур находятся в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза.
В регионе
9 апреля 2024 г. 10:03
Почти 500 легковушек и более 2,4 тыс. фур стоят на границе Беларуси с ЕС

Более 430 легковых автомобилей и 2 420 фур находятся в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета.

Самые большие очереди из грузового автотранспорта на границе Беларуси с Литвой.

Так, в пункте пропуска "Каменный Лог" стоит 770 машин, а в ПП "Бенякони" немного больше - 820.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска "Григоровщина" сейчас находятся 830 большегрузов.

На польском направлении очередей из фур нет. Вместе с тем отмечается самая большая очередь из легковых автомобилей: через пункт пропуска "Брест" более 350 машин.

На границе Беларуси и Литвы также образовались небольшие очереди из легкового транспорта - 10 в "Каменном Логе" и 70 в "Беняконях".

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска – "Лаворишкес" и "Райгардас" ("Котловка" и "Привалка" с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП - "Мядининкай" ("Каменный Лог" в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и "Шальчининкай" ("Бенякони").

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