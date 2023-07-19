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Почти 500 человек пострадали за сутки от пыльных бурь на юго-востоке Ирана

Почти 500 человек пострадали за сутки от пыльных бурь на юго-востоке Ирана В Иране за сутки в медицинские учреждения обратилось около 500 человек.
В регионе
19 июля 2023 г. 15:44
Почти 500 человек пострадали за сутки от пыльных бурь на юго-востоке Ирана

В Иране за сутки в медицинские учреждения обратилось около 500 человек.

Как передает Report, об этом рассказал главный руководитель кризисного штаба провинции на юго-востоке страны Маджид Мохебби.

Отмечается, что причиной массовых жалоб на состояние здоровья являются пыльные бури в Систане и Белуджистане.

По словам Мохебби, ветер бушует уже 120 дней в "регионе Систан, включая пять областей, расположенных на севере - Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз".

Он отметил, что 30 человек из 474 пострадавших были госпитализированы.

Уточняется, что остальные жители Ирана получили амбулаторное лечение.

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